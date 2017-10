ED JONES / AFP / picturedesk.com

So sieht Nordkorea von oben aus

Nordkorea ist dieser Tage des Öfteren in den Medien. Wir hören viel über die diktatorisch geführte demokratische Volksrepublik, doch selten sehen wir etwas davon. Bis jetzt - ein Fotograf zeigt uns Pyongyang, die Hauptstadt Nordkoreas von oben.

Nordkorea ist den meisten von uns ein Begriff. Oft genug hören wir in den Medien von dem harten Regiment, das Diktator Kim Jong-un dort führt. Doch kaum einer hat alltägliche Bilder des Landes oder der Hauptstadt Pyongyangs vor Augen. Das nicht zuletzt deshalb, weil Nordkorea sehr darauf bedacht ist, was gezeigt und was nicht gezeigt wird. Kameras sind hier ungern gesehene Gäste. Vor allem dann, wenn sie nicht am Boden und nicht kontrolliert sind.

Doch jetzt hat Aram Pan, ein Fotograf aus Singapur, die einzigartige Möglichkeit bekommen, die Hauptstadt aus der Vogelperspektive für NK News abzubilden. Das Ergebnis sind einzigartige Fotos und ein 360° Video, in dem wir die nordkoreanische Hauptstadt aus allen Blickwinkeln betrachten können:

(NK News/MG)