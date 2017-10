Nathan Denette / AP / picturedesk.com

Verlobung? Prinz Harry mit Freundin bei der Queen

Der 33-jährige Prinz Harry und seine Freundin Meghan Markle sollen bei Königin Elizabeth II. Tee getrunken haben. Britische Medien werteten dies als mögliches Zeichen, dass Harry die Zustimmung seiner Großmutter für eine Hochzeit mit der 36-jährigen Schauspielerin aus den USA suche.

Das Paar sei vor einer Woche um 17.00 Uhr mit einem abgedunkelten Fahrzeug am Buckingham-Palast in London vorgefahren, zitierte die Zeitung „Daily Mail“ am Donnerstag einen nicht näher genannten Insider. Nach Angaben der Nachrichtenagentur PA nehmen viele Buchmacher keine Wetten mehr an, ob das Paar sich noch in diesem Jahr verlobt. Man könne nur noch auf den Monat setzen, in dem der Prinz und die Schauspielerin im nächsten Jahr ihre Verlobung bekanntgeben könnten.

Prinz Harry und Markle kennen sich seit etwa eineinhalb Jahren. Im vergangenen September zeigten sie sich erstmals turtelnd in der Öffentlichkeit. Das Paar hatte gemeinsam in Kanada die „Invictus Games“, einen Sportwettkampf für verwundete Soldaten und Veteranen, besucht. In Großbritannien übte es bisher größte Zurückhaltung. Markle war schon im Londoner Kensington-Palast zu Besuch, in dem Prinz Harry und sein Bruder William mit Familie wohnen.

