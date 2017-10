Hitradio Ö3/ Martin Domkar

Wanda feiern „Chart-Doppelspitze“

Wanda haben gerade erst ihr neues Album herausgebracht. Mit ihrer Single „Columbo“ haben sie bereits die Spitze der Ö3-Hörer- und Austrocharts gestürmt. Heute waren sie zu Gast im Ö3-Wecker.

Wanda - eine Band „Made in Austria“, die unsere Herzen 2014 mit dem Hit „Amore“ im Sturm erobert hat. Seither ist viel passiert: Wochenlange Tourneen, Konzerte in den größten Hallen des Landes und ganz nebenbei auch noch drei Alben. Das jüngste Werk „Niente“ ist gerade erst, am 6. Oktober 2017 erschienen. Ein paar Wochen später haben die Wiener mit ihrer Single „Columbo“ für einen weitern Ohrwurm der Österreicher gesorgt.

WANDA LIVE! Die Ö3-Konzerte der “Niente”-Tour 2018

7. April- Stadthalle, Wien

14. April – Dogana, Innsbruck

19. Mai – Kasematten, Graz

Heute waren Sänger Marco Michael Wanda und Gitarrist Manuel Christoph Poppe im Ö3-Wecker zu Gast und haben sich ihren Applaus für die Doppelspitze in den Ö3-Charts von Robert Kratky und dem Weckerteam persönlich abgeholt.

Ö3-Wecker mit Robert Kratky und Sandra König, 20. Oktober 2017