Airline „Southwest“ feiert ersten „unbemannten“ Flug

Zum ersten Mal in der Geschichte der Fluglinie war die Besatzung eine rein weibliche. Die Crew der Boeing 737 bestand aus zwei Pilotinnen und vier Stewardessen.

Als die sechs Frauen beim Antreten ihres Fluges von San Francisco nach St. Louis das bemerkten, haben sie den Moment für die Ewigkeit festgehalten und anschließend getwittert. Die Fotos gehen jetzt um die Welt.

The first "unmanned" Southwest flight on a @BoeingAirplanes 737 MAX 8! All-female Crew pic taken before flying STL - SFO. pic.twitter.com/7V8ir6PBZa