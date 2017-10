Christina Sonntag

WG erhält Staatsmeistertitel für selbstgebrautes Bier

Peter Kreyci und Philipp Zezula spielen schon seit ihrer Jugend gemeinsam in einer Band. Seit kurzer Zeit brauen sie auch Bier und dieses ungewöhnliche Hobby wurde jetzt mit dem Staatsmeistertitel belohnt.

Die Salzburger haben nämlich den Staatsmeistertitel bei der „Austrian Beer Challenge“ in Baden abgestaubt! Da haben sie in der Wertung der Hausbrauer die Jury voll und ganz überzeugt! Die beiden traten in den Kategorien „Amerikanische Ales“ und „India Pale Ales“ an. Insgesamt wurden 300 Biere in allen Kategorien eingereicht.

Ein Amerika-Trip machte sie zu Bier-Brauern

Ihre Liebe zum Bierbrauen und vor allem zum amerikanischen Bier wurde durch einen Amerika-Aufenthalt ausgelöst. Dort beschäftigten sie sich mit Pale Ales und nun brauen sie bereits seit eineinhalb Jahren ihr eigenes Bier.

ORF/Peter Obermüller

Angefangen hat alles in der gemeinsamen WG-Küche. Dort wurde viel herum probiert. „Der Peter hat sich im Vorfeld wirklich extrem viel damit beschäftigt. Er hat den Diplom-Bier-Sommelier gemacht, hat unglaublich viel gelesen, hat sich unglaublich viel informiert. Wir sind zu anderen Menschen gefahren, die das schon länger machen“, erzählt Philipp Zezula. Ihr Bier ist momentan noch nicht auf dem Markt - das soll sich aber bald ändern! (JP)