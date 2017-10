GEORG HOCHMUTH / APA / picturedesk.com

App „SchoolUpdate“ ersetzt das Mitteilungsheft

Wie kommunizieren Sie mit den Lehrern Ihrer Kinder: Per Mail oder über das gute alte Mitteilungsheft? Der Lehrer schreibt hinein, die Schüler bringen’s nach Hause, die Eltern lesen und unterschreiben. Das ist alt und gut - aber oft umständlich und langsam. So haben das zumindest die Grazer Entwickler der App „SchoolUpdate“ gesehen.

Läuft schon! Nicht nur in Hausmannstätten im Einsatz

In 500 Schulen ist die App seit heuer in Verwendung. In der Volksschule in Hausmannstätten ist „SchoolUpdate“ schon seit dem Vorjahr im Einsatz - da noch als Pilotprojekt. Jetzt benützen 90 Prozent aller Eltern die App und von den Lehrern sind logischerweise alle dabei. Mirsa Hasanovic ist Leiter der Ganztagesbetreuung und ist an der Schule für die App zuständig. Er gibt ein Beispiel für den Einsatz: „Hier wird zum Beispiel eines unserer Kinder später abgeholt als es denkt. Wir werden in Kenntnis gesetzt, das heißt die Nachricht bekommen alle Lehrerinnen und alle Freizeitbetreuer. So haben alle den gleichen Infostand.“

Das sind Nachrichten in Echtzeit, die an alle geschickt werden, die es angeht. Das kann kein Mitteilungsheft. Dieses wird allerdings immer noch verwendet, wie beispielsweise für Gelddinge und wenn Unterschriften von den Eltern gebraucht werden.

Hasanovic ist sehr zufrieden: „Ich würd’s auf jeden Fall empfehlen. Ab einer gewissen Größe ist es auf jeden Fall sinnvoll so eine App zu haben. Es ermöglicht die Kommunikation zwischen allen Beteiligten.“

„SchoolUpdate“ über alle Plattformen

Die App wird für iOs-Geräte und auch für Android angeboten. Dabei können sich die Schulen für eine Gratis-Variante mit beschränkter Nachrichtenanzahl oder Bezahlformen entscheiden.

(Johann Puntigam)