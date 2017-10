Bernhard Speer: Erstes Statement des Musikers nach seinem Unfall

Nach dem schweren Autounfall am 11. Oktober meldet sich der Austro-Musiker erstmals zu Wort. „Wichtigste ist, dass ich laut den behandelnden Ärzten wieder vollständig fit werde.“

Das Statement des Sängers wurde am Freitag via Facebook von seinem Management verbreitet.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt

Speer war am 11. Oktober kurz nach Mitternacht in Kottingsbrunn (Bezirk Baden) verunglückt. Die Unfallursache stand vorerst nicht fest. Seitens der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hieß es am Freitag auf Anfrage, es bestehe ein Anfangsverdacht auf Verstoß des Suchtmittelgesetz. Man warte den Bericht der Polizei ab.

(APA / VK)