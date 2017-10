Triff James Blunt Backstage!

Nächste Woche spielt James Blunt zwei Ö3-Konzerte in Wien und in Salzburg. Vor der Show in der Wiener Stadthalle am 31. Oktober nimmt sich der englische Superstar Zeit für zwei Ö3-Hörer. Gewinne das Meet & Greet!

Die Kritiken der laufenden Welttournee sind durchwegs positiv. Viel rockiger als gedacht, lautet der Grundtenor. James Blunt ist längst nicht mehr bloß der weinerliche Typ, der ständig traurige Balladen singt. „Obwohl Liebeskummer natürlich schon sehr viele Platten verkauft“, lacht er im Ö3-Interview. Auf der Setlist finden sich neben Songs vom neuen Album „The Afterlove“ auch alle großen Hits.

Britta Pedersen / dpa / picturedesk.com

Am 31. Oktober spielt James Blunt in der Wiener Stadthalle. „Da freue ich mich schon sehr drauf“, sagt er, „weil ich da schon einige sehr schöne Konzertmomente erleben durfte“. Am 1. November gastiert er dann in der Salzburgarena.

Du, deine Begleitung und James Blunt

In Wien empfängt James Blunt zwei Ö3-Hörer Backstage in seiner Garderobe (Gewinner plus Begleitung). Da kann man sich dann selbst davon überzeugen, wie witzig der Typ eigentlich ist – mit seinem trockenen britischen Humor hat er es auf Twitter zu Kultstatus gebracht. „Ich freue mich auf ein nettes Gespräch in lockerer Atmosphäre“, sagt James Blunt und verspricht natürlich auch Autogramme und Selfies.

Mitmachen

Zeit und Lust, den englischen Superstar einmal hautnah zu erleben? Dann schreib uns, warum ausgerechnet du James Blunt treffen willst/musst. Der Preis beinhaltet übrigens auch zwei Konzertkarten. Deadline ist am Mittwoch (25. Oktober) um 10.00 Uhr. Die Ziehung erfolgt dann am selben Tag in der Ö3-Musikshow bei Elke Rock zwischen 13.00 und 16.00 Uhr. Viel Glück!

„Ö3-Musikshow“ mit Elke Rock, 23. Oktober 2017 (Clemens Stadlbauer)