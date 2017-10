Mars-Mission: Carmen forscht am Südpol

Als erste Österreicherin überhaupt wird die 28-jährige Carmen Possnig ab 20. November ein Jahr lang in der französisch-italienischen Südpol-Station „Concordia“ leben und arbeiten. Die studierte Medizinerin ist dort eine von zwölf, deren Forschungen künftige Mars-Missionen ermöglichen sollen.

Die Langzeitauswirkungen auf den Menschen in der Isolation - das ist der Forschungsschwerpunkt der Klagenfurterin. Der Stützpunkt befindet sich in 3250 Meter Seehöhe, wo Sauerstoffgehalt und Luftdruck sehr gering sind. Sie wird für die europäische Weltraumorganisation ESA Weltraumflüge zum Mars simulieren und Immunologie-Studien erstellen: „Anhand eines Sojuskapsel-Simulators muss ich erheben, ob ein Mensch, der so lange in der Isolation lebt, körperlich und psychisch noch dazu imstande ist, das Raumschiff sicher auf dem Mars zu landen. Die zwölf Besatzungsmitglieder sind meine Probanden“, so Possnig.

Schon als Kind wollte sie Astronautin werden, studiert hat sie dann aber Medizin an der Med-Uni Graz - ihre Diplomarbeit hat sie über Weltraum-Physiologie geschrieben. Seit 2014 machte sie in Wien die Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin.

150 Personen aus ganz Europa haben sich für den Job am Südpol beworgen - sie hat den Zuschlag bekommen und ist fast ein Jahr lang auf das Abenteuer vorbereitet worden: an ESA-Instituten beziehungsweise Universitäten in Köln, Stuttgart, München, Saint-Étienne und Paris.

Forschen bei -80°

Ihre Arbeit muss sie in einer absolut lebensfeindlichen Umgebung verrichten: Außerhalb der „Concordia“ herrscht klirrende Kälte; von Mai bis August permanente Dunkelheit; bis minus 80 Grad Lufttemperatur von Februar bis November. „Da gibt es nicht einmal eine Chance, dass ich von dort wegkomme. Auch nicht, wenn etwas passieren sollte. Das Militärflugzeug startet ohnehin nur bis minus 52 Grad“, so die 28-Jährige, die mit ihren Blutproben fast tagtäglich in die Eiseskälte hinaus muss.

Die „Concordia“ selbst ist 1000 Kilometer von der Küste entfernt, 13 Flugstunden von Neuseeland. Der nächste von Menschen bewohnte Ort ist die russische Antarktis-Station „Vostok“ – 600 Kilometer weit weg. „In puncto Isolation bietet der Standort ähnliche Bedingungen wie ein Raumschiff. Das Leben dort gleicht in vielerlei Hinsicht einer bemannten Langzeitmission im All“, erklärt Possnig.

Zwei Bulldozer-Karawanen bringen zweimal pro Jahr Material und Lebensmittel. „Der Koch ist Italiener und angeblich gibt’s dort die beste Küche in der ganzen Antarktis.“ Auch ein französischer Weinkeller soll das Leben dort etwas erträglicher machen. Kontakt zu Familie und Freunden kann sie via Internet halten - zumindest WhatsApp und Skype sollen dort angeblich funktionieren.

Mitnehmen darf sie drei Alu-Kisten zu je 40 Kilogramm. Was darin auf keinen Fall fehlen darf? „Tee, Schokolade, einige Bücher und meine Österreich-Fahne, die ich dort aufhängen werde!“

