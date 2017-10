ERWIN SCHERIAU / APA / picturedesk.com

Trinkfest: Helene Fischer ext einen Liter Bier

Schlagerstar Helene Fischer prostet auf der Bühne mit ihren Fans an und trinkt eine Maß Bier auf ex. Für ihre Trinkfestigkeit wird sie nicht nur vor Ort beim Konzert in Mannheim, sondern vor allem auch im Netz gefeiert.

Da haben aber alle Anwesenden nicht schlecht getaunt als die zierliche Schlagersängerin beim Konzert in Mannheim auf der Bühne vor tausenden Fans eine Maß Bier in einem Zug leer trinkt. „Ich stoße gemeinsam mit euch an, auf die guten alten Zeiten“, sagt sie, hebt das Glas und legt los!

Wenig später landen Videos davon in den sozialen Medien, wo die 33-jährige jetzt richtig abgefeiert wird.

(VK)