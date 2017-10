Katy Perry crasht eine Hochzeitsparty in St. Louis

Stell dir vor du feierst gerade deine eigene Hochzeit und plötzlich taucht Katy Perry bei der Party auf und feiert einfach so mit. So geschehen in St.Louis.

„Alle waren ganz aufgeregt und freudig überrascht“ erzählt Amy Prada, eine der anwesenden Hochzeitsgäste. US-Popstar Katy Perry hat der Hochzeitsgesellschaft im „Four Season“ Hotel einen Spontanbesuch abgestattet.

#VIDEO | @katyperry at a wedding in Saint Louis a couple of days ago pic.twitter.com/QPqcu3fzPK — Katy Perry Updates (@katyspics) October 23, 2017

Samstagabend, als die Party bereits voll im Gange war, tauchte die 32-jährige mit ihrem Team plötzlich vor den Brautleuten Hayley Rosenblum und Blonie Dudney auf. Etwa eine Viertelstunde lang hat Katy Perry mitgetanzt und Selfies geschossen, ehe sie die Party wieder verlassen hat.

Partyselfie mit dem Popstar

#PHOTO | @katyperry with @DerekBlasberg and his family at the Meet and Greet in St. Louis yesterday pic.twitter.com/copCotwkyu — Katy Perry Updates (@katyspics) October 23, 2017

#PHOTO | @katyperry at a wedding in Saint Louis a couple of days ago (Photo by Ray Prop) pic.twitter.com/9BeQW1dmQo — Katy Perry Updates (@katyspics) October 23, 2017

Laut Berichten in den sozialen Medien hielt sich die Sängerin gerade zu ihrer „Witness“-Tournee in der Stadt im US-Staat Missouri auf. Ihren Hochzeitsbesuch erwähnte sie demnach am nächsten Tag während ihres Konzertes.