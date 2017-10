Stephan Hawkings Doktorarbeit lässt Server abstürzen

Beim Ticketverkauf für Konzerte wie dem von Ed Sheeran, das nächstes Jahr in Wien stattfindet, kann es schon einmal passieren, dass der Server abstürzt. Doch bei Doktorarbeiten erlebt man so etwas eher nicht...bis jetzt!

Der weltberühmte Physiker Stephan Hawking veröffentlichte am Montag seine Doktorarbeit im Online-Archiv der „University of Cambridge“. Dort kann jede und jeder weltweit Zugriff darauf nehmen und anscheinend waren das für den Server etwas zu viele. Innerhalb nur weniger Stunden wurde die Arbeit, die den Titel „Merkmale sich ausdehnender Universen“ trägt, über 60.000 Mal abgerufen! Dieses gewaltige Interesse ließ den Server am Montagabend abstürzen.

Danny Gys / Reporters / picturedesk.com

Aber warum stellte er seine Arbeit überhaupt online zur Verfügung? Seine Begründung lautete: „Ich hoffe, die Menschen in aller Welt zu inspirieren, zu den Sternen aufzuschauen und nicht auf ihre Füße herab!“ Die Arbeit schrieb der heute 75-Jährige mit 24 Jahren. Damals hatte er noch nicht das Wissen, das er heute habe. Deshalb hoffe er in voller Bescheidenheit, dass niemand von seiner Doktorarbeit enttäuscht sei!

„Ö3-Wecker“ mit Philipp Hansa, 24. Oktober 2017 (APA/JP)