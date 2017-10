Final Fack: „Fack Ju Göhte 3“

Constantin Film

Die ersten beiden „Fack Ju Göhte“-Filme haben knapp 16 Millionen Besucher in die Kinos gelockt und bilden die erfolgreichste Kinoserie der jüngeren deutschen Filmgeschichte. Jetzt begibt sich Elyas M´Barek zum dritten und letzten Mal ins Klassenzimmer der Goethe Gesamtschule und sorgt wieder für derbe Pointen.

Homo Faber, Kurvendiskussion, Asbest in den Toiletten. An der Goethe-Gesamtschule herrscht Stress: Zeki Müller (Elyas M’Barek) will Chantal (Jella Haase), Danger (Max von der Groeben), Zeynep (Gizem Emre) und die anderen Schüler zum Abitur peitschen, doch die Chaosklasse ist wenig kooperativ. Denn die nette Dame vom Berufsinformationszentrum hat ihnen die Zukunftsaussichten ordentlich vermiest. Nun erreicht das Frustrationslevel ganz neue Höhen, was sich in maximaler Leistungsverweigerung und Schülereskalation äußert.

Kann Herr Müller auch Motivation? Direktorin Gudrun Gerster (Katja Riemann) jedenfalls ist keine große Hilfe seit sie mit dem Bildungsministerium im Clinch liegt und als letzte Gesamtschule des Bundeslandes mit Imageproblemen zu kämpfen hat, an denen die Problemschüler nicht ganz unschuldig sind. Wenigstens bekommt Zeki Müller Unterstützung von Neuzugang Biggi Enzberger (Sandra Hüller), die ihm bei einem Anti-Mobbing-Seminar aushilft.

Elyas M´Barek und seine Co-Stars geben ihr Bestes um all die deftigen Pointen zum Zünden zu bringen - teilweise gelingt das, teilweise machen sich aber auch schon Abnützungserscheinungen bemerkbar.

„Toni Erdmann“-Star Sandra Hüller füllt außerdem nur bedingt die Lücke von Karoline Herfurth, die im 3. Teil nicht mehr dabei ist.

Kurz: Der erste Teil bleibt unerreicht aber „Fuck Ju Göhte 3“ kann mit Teil 2 leicht mithalten und liefert noch immer genug Lacher um die Erwartungen der Fans zu befriedigen.

Bringt 6 von 10 deftig-derbe Movie-Minute-Empfehlungspunkte!

Komödie. Deutschland 2017. 118 Minuten.

Regie: Bora Dagtekin

Mit: Elyas M’Barek, Sandra Hüller, Katja Riemann

