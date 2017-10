Pixabay

Ab Dezember: Brau Union erhöht die Bierpreise

Schlechte Nachrichten für alle Bierliebhaber: Ab Dezember wird es teurer! Und zwar um rund 2,5%. Die Brauunion, zu denen Marken wie zum Beispiel Puntigamer, Zipfer, Gösser oder auch Schwechater gehören, ziehen ihre Preise an.

Grund für die Erhöhung seien die aktuelle Inflation, erhöhte Personalkosten und die steigenden Kosten bei Rohstoffen, insbesondere bei der Braugerste in Folge einer schlechten Getreideernte, so die Brau Union Österreich. Diese können innerhalb des Unternehmens durch Effizienzsteigerungen nur teilweise aufgefangen werden.

Beudet für die Konsumenten: Die Bierpreise für Kunden der Brau Union werden ab 1. Dezember 2017 im Durchschnitt um rund 2,5 Prozent teurer. Ein 6-er Tragerl Bier (0,5 Liter) kostet dann um rund 20 Cent mehr.

„Unser erklärtes Ziel ist es, auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten mit unseren Partnern in Gastronomie und Lebensmittelhandel den Konsumenten beste österreichische Qualität zu fairen Preisen anbieten zu können. Gemeinsam wollen wir auch in Zukunft nachhaltig die österreichische Bierkultur und die Vielfalt der heimischen Biere fördern“, betont Brau Union Österreich Generaldirektor Markus Liebl.

(APA/ MG)