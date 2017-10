Aaron Mccoy / robertharding / picturedesk.com

„Best in Travel“: das sind die Top-Reiseziele 2018

Die Reiseführermarke „Lonely Planet“ macht wieder Vorschläge, welche Urlaubsziele aus ihrer Sicht im kommenden Jahr angesagt sind.

Seit mehr als zehn Jahren kürt „Lonely Planet“ jedes Jahr jeweils zehn „beste“ Städte, Länder und Regionen fürs Folgejahr.

Ausgangspunkt für die Autoren des Verlags und die Online-Community sind dabei unterschiedlichen Kriterien, etwa Fragen wie: Welche Orte machen gerade einen spannenden Wandel durch? Welche Ziele werden zurzeit vom Geheimtipp zum Hotspot?

Die Top-Städte 2018

Auf Rang eins für 2018 bei den Städten setzten die Macher die spanische Metropole Sevilla, dahinter Detroit in Michigan in den USA und die australische Hauptstadt Canberra.

Zur andalusischen Gewinnermetropole heißt es, die Stadt habe sich in den letzten zehn Jahren stark gewandelt: „Einst eine verkehrsgeplagte Metropole, die sich auf ihren historischen Lorbeeren ausruhte, ist sie inzwischen zu einer Fahrradstadt aufgeblüht und eifrig dabei, die künstlerische Vergangenheit wieder neu zu beleben.“ Außerdem sei Sevilla einer der Drehorte der in der ganzen Welt erfolgreichen Serie „Game of Thrones“.

Die Top-Länder 2018

Bei den Ländern macht diesmal Chile das Rennen - vor Südkorea, Portugal, Dschibuti, Neuseeland, Malta und Georgien. Zu dem südamerikanischen schmalen Andenstaat Chile heißt es: „Nicht nur in der trendigen Hauptstadt Santiago, sondern im ganzen Land werden die Chilenen 2018 alle zusammen 200 Jahre Unabhängigkeit feiern.“

(APA/MG)