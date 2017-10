Hitradio Ö3 / Mariella Gittler

Austro Neuvorstellung: „All I Am“ von Simon Lewis

Am Nationalfeiertag ist es würdig und recht, einen absoluten Newcomer vorzustellen. Mit dem typisch österreichischen Namen Simon Lewis. Ein waschechter Wiener.

Sing meinen Song

Der Verzicht auf seinen bürgerlichen Namen gibt ihm die Freiheit, eine Kunstfigur zu schaffen - und die steht ganz klar für Pop. Für Pop at its best. „Ich selbst steh’ total auf Songs, bei denen ich lautstark mitsingen kann“, sagt der 25-Jährige Singer und Songwriter, der Damien Rice, Coldplay und die Kings of Leon zu seinen Vorbildern zählt. Also haut er jetzt ganz konsequent eine erste Single raus, die durch einen extrem catchy Refrain besticht.

Aufgelegt

„All I am“ heißt der Song, mit dem Simon Lewis nun erstmals auf sich aufmerksam machen will. „Es geht um einen Neuanfang an der Schwelle zwischen Jugend und Erwachsensein“, sagt Simon Lewis, der vor zwei Jahren beschlossen hat, seinen Job in einem Callcenter hinzuschmeißen und künftig nur noch Musik zu machen. Seine offenbar sehr coole Chefin hat ihn übrigens darin bestärkt. Luxusleben führt er seitdem keines, „aber wer braucht schon Fernseher und Playstation?“ Ohne Aaron geht seit eineinhalb Jahren allerdings gar nix mehr. Der kleine, verspielte Shiba Inu ist sein bester Freund, der ihn überall hin begleitet. Auch zum Interview ins Ö3-Studio.

Der Steckbrief von Simon Lewis:

Hartes Pflaster

Simon Lewis hat – so wie viele andere Musiker auch - sein Handwerk auf der Straße gelernt: In Wien, bevorzugt bei U-Bahnstationen. Die U6-Station Währingerstraße ist sein Lieblingsplatzerl. Dort hat ihn auch Clara Blume entdeckt und ihn spontan für eine Akustiksession gebucht. „Die Straße war extrem lehrreich für mein Songwriting“, sagt Simon Lewis, „weil man durch das unmittelbare Feedback sehr schnell merkt, was ein Song können muss, damit er funktioniert.“ Im November kriegt er aber zwischenzeitlich ein Dach über den Kopf. Als Support von Olympique tourt Simon Lewis quer durch Österreich.

(Clemens Stadlbauer)

Clemens Stadlbauer präsentiert die Rot-Weiß-Rot-Hits

Ö3-Musikredakteur Clemens Stadlbauer wuchs in Linz auf und studierte Theaterwissenschaft und Publizistik in Wien und Los Angeles. Nach seiner Zeit bei Radio CD, der Wiener Stadtzeitschrift „City“ und dem Monatsmagazin „Wiener“ wechselte er zu Hitradio Ö3, wo er seit Jahren als Musikjournalist tätig ist. Neben seiner Arbeit bei Ö3 hat er fünf Bücher veröffentlicht, darunter den Bestseller „Quotenkiller“. Stadlbauer ist verheiratet und Vater einer Tochter.