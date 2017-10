Jessica Alba erwartet zum ersten Mal einen Buben

US-Schauspielerin Jessica Alba und ihr Ehemann Cash Warren haben bekanntgegeben, dass sie zum ersten Mal einen Buben erwarten.

„Cash und ich könnten nicht begeisterter sein, bekannt zu geben....“, schrieb Alba auf Instagram. Dazu veröffentlichte sie ein Mini-Video, das sie mit ihren beiden Töchtern Honor (9) und Haven (6) zeigt.

@cash_warren and I couldn’t be more thrilled to announce... 👶💙 #officiallyoutnumbered #babyboy #cantwaittospoilhim #hugsandkissesforlife #soontobemamaofthree Ein Beitrag geteilt von Jessica Alba (@jessicaalba) am 25. Okt 2017 um 15:16 Uhr

Zu sehen ist, wie Alba unter einem Karton steht, aus dem blaue Luftballons und Glitzerstreifen fallen, als ihre Töchter an Seilen ziehen. Das Video ist mit der Instagram-App Boomerang aufgenommen, läuft also erst vorwärts und dann rückwärts, was den Überraschungseffekt noch verstärkt. Dazu setzte sie mehrere Hashtags, unter anderem #cantwaittospoilhim (Kann nicht warten, ihn zu verwöhnen).

#fbf being preggers w Honor then Havie Pie -I couldn’t resist w the last one 🤦🏽‍♀️🤣😝 Ein Beitrag geteilt von Jessica Alba (@jessicaalba) am 13. Okt 2017 um 9:36 Uhr

Alba und Warren sind seit Mai 2008 verheiratet.

(apa/ Anastasia Lopez)