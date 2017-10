Elyas M'Barek

Warum Elyas seine Ohrläppchen nicht mag

„Fack ju Göhte 3“ ist ab sofort in unseren Kinos zu sehen - heute lernen wir Schauspieler Elys M’Barek persönlich kennen.

Am Mittwoch war Österreich-Premiere von „Fack ju Göhte 3“ im Wiener Donauplex - kurz davor hat Philipp Hansa den 35-jährigen Elyas M’Barek im Hotelzimmer zum privaten Interview getroffen.

Nachhören: Kurze Fragen, schnelle Antworten

Dort hat der Schauspieler verraten, dass er mit 14 heimlich geraucht hat - ein Laster, dass ihn bis heute ärgert: „Wenn ich nochmal so jung wäre, würde ich nicht mehr mit dem Rauchen anfangen.“ Über sein Aussehen macht sich der 35-Jährige wenig Gedanken: „Ich putze meine Zähne und wasche meine Haare. Ich bekomme auch schön langsam Geheimratsecken, das ist aber ganz normal.“ Auf die Frage, was ihm an seinen Körper nicht gefällt, sagt M’Barek: „Man kanns eh nicht ändern, aber meine Ohrläppchen..die find ich ziemlich groß.“

Laut seinem Wikipedia-Eintrag ist er ein österreichischer Schauspieler, der in München geboren wurde - Bezug zu Österreich hat er allerdings kaum: „Ich kenn’ Österreich eigentlich nur daher, dass meine Mutter aus diesem schönen Land stammt und weil ich hier oft bin zum Skifahren und die österreichische Küche so gern mag.“

Außerdem hat er im Ö3-Interview verraten, mit wem er gerne einen Film drehen würde: „George Clooney. Ich finde er ist ein grandioser Schauspieler, ein charismatischer Typ und ich mag seine Filme.“

Das ganze Interview mit ihm gibt’s heute um kurz nach halb 8 im Ö3-Wecker.

„Ö3-Wecker“ mit Philipp Hansa, 27. Oktober 2017 (LI)