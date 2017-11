Norbert Försterling / dpa / picturedesk.com

Music from Heaven - Freddie Mercury

Allerheiligen auf Ö3 – Das ist ein ganz besonderer Tag. Wir verneigen uns heute vor den Musiklegenden und spielen all deren unsterbliche Hits bei unserem ganz besonderen Ö3-Tribute.

13. Juli 1985, Wembley Stadion, London

Es ist kurz nach halb Sieben am Abend. U2 rocken gerade 72.000 Fans im Wembley-Stadion und weltweit eineinhalb Milliarden Zuschauer vor dem Fernseher. Backstage liegen bei Queen, die als nächste dran sind, bevor dann David Bowie und The Who performen, die Nerven blank.

Freddie Mercury ist nervös und gereizt, weil er glaubt, dass die Band ihre besten Zeiten längst hinter sich hat und ihre Karriere stagniert. Brian May und Roger Taylor machen sich vor allem Sorgen, ob das Equipment funktioniert, doch dann müssen sie auf die Bühne.

Freddie Mercury nimmt am Klavier Platz und intoniert die ersten Takte von Bohemian Rhapsody. Es ist der Beginn von 20 Minuten, die in die Musikgeschichte eingehen - als der großartigste Live-Auftritt aller Zeiten.

Freddie Mercury stolziert über die Bühne, dirgiert die Massen nach Belieben und als er zum krönenden Abschluss „We are the Champions“ ins Stadionoval schmettert, schnallt Elton John Backstage als erster, was da gerade passiert: „Da stiehlt uns jemand komplett die Show.“

Ein magischer Moment, durch den die Welt dank Queens Musik tatsächlich ein bisschen näher zusammen rückt. „Der großartigste Tag unseres Lebens“, erinnert sich Brian May, „dank Freddie.“ Und Dave Grohl von den Foo Fighters rät jeder Band, diesen Auftritt ganz genau zu studieren. Um zu lernen, von Freddie Mercury, dem großartigsten Frontman, den die Welt je gesehen hat.

(Clemens Stadlbauer)

Ö3-Musikspecial zu Allerheiligen mit Benny Hörtnagl und Sheyda Kharrazi, 1. November 2017.