Linkin Park: Memorial Konzert für Chester Bennington

Knapp zwei Monate nach dem Tod von Chester Bennington haben sich Linkin Park mit einer besonderen Ankündigung zu Wort gemeldet: Die Band wird am 27. Oktober zum Andenken an ihren Bandkollegen und Freund ein besonderes Konzert in Los Angeles spielen, mit einer Reihe an Gästen.

Gute Nachricht für alle Fans von Linkin Park: Das Konzert gibt’s auch im Livestream - das ausverkaufte Event im Hollywood Bowl wird ab 7:45 PM lokaler Zeit, sprich: 4:45 unserer Zeit am frühen Samstagmorgen, auf dem Youtube-Channel von Linkin Park übertragen.

Das Line-Up:

Blink-182, Korns Jonathan Davis, Machine Gun Kelly, System of a Downs Daron Malakian, Shavo Odadjian und John Dolmayan, Kiiara sowie Mitglieder von Avenged Sevenfold, Yellowcard und Bring Me the Horizon sind bisher als Gäste für „Linkin Park and Friends Celebrate Life in Honor of Chester Bennington“ bestätigt.

Mehr Infos zum Konzert gibt’s hier.

Es ist das erste Mal seit dem Tod von Chester Bennington am 20. Juli, dass die fünf verbleibenden Linkin-Park-Mitglieder gemeinsam auf einer Bühne performen. Die Erlöse des Konzertes gehen komplett zugunsten des One More Light Fund, einer zu Ehren von Chester ins Leben gerufenen Initiative von Music For Relief, die Hilfe für psychisch Erkrankte und Selbstmordgefährdete leistet und die gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf diese Themen lenken möchte.

In einem aktuellen Interview mit dem amerikanischen Rolling Stone kommentiert Mike Shinoda zu dem Event: „Ich weiß, dass es einigen Jungs aus der Band mehr bevorsteht als anderen, auf die Bühne zu gehen. Aber ich kann für uns alle sagen, dass es das definitiv die Sache ist, die wir tun wollen. Es fühlt sich nach dem richtigen Weg an, Chester zu würdigen.“

Notrufnummer:

Anonymen Rat und Hilfe im Krisenfall bietet unter anderem die

Ö3-Kummernummer: 116 123

Rat auf Draht: 147

Telefonseelsorge: 142