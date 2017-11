UPI / dpa / picturedesk.com

Music from Heaven - John Lennon

Allerheiligen auf Ö3 – Das ist ein ganz besonderer Tag. Wir verneigen uns heute vor den Musiklegenden und spielen all deren unsterbliche Hits bei unserem ganz besonderen Ö3-Tribute.

Juni 1969, Queen Elizabeth Hotel, Montreal

John Lennon und Yoko lümmeln seit Tagen gemeinsam im Bett herum. Sie empfangen Gäste und geben ununterbrochen Interviews. Es ist eines ihrer berühmten „Bed Ins“ bei denen sie mit ihrer Botschaft „Sex für den Frieden“ in Zeiten von Rassentrennung, Vietnamkrieg, und des Ost-West-Konflikts humorvoll für Frieden werben.

Auf die Frage, was das Ganze eigentlich soll, antwortet John Lennon lapidar: "All we are saying is: give peace a chance!“ Worte, die zum Motto aller Friedensbewegungen werden – und bis heute bleiben. Und ganz beiläufig entwickelt er daraus auch noch einen Song, den er gegen Ende des Bed-Ins auch noch aufnehmen will.

Als die Mikrofone aufgebaut sind und das Tonbandgerät läuft, schreibt er den Text auf ein großes Plakat, damit alle mitsingen können. John Lennon sitzt auf dem Bett, spielt Gitarre und singt. Nicht nur Yoko Ono stimmt ein, sondern auch die anwesenden Fans, Politiker und Reporter singen, klatschen und trommeln im überfüllten Hotelzimmer begeistert mit.

4 Minuten 54 Sekunden… 4 Strophen… Und der Mantra-artig wiederholte Refrain … John Lennons Friedensbotschaft geht von einem Hotelzimmer in Montreal hinaus in die ganze Welt!

(Clemens Stadlbauer)

