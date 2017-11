Courtesy Everett Collection / Everett Collection / picturedesk.com

Music from Heaven - Elvis Presley

Allerheiligen auf Ö3 – Das ist ein ganz besonderer Tag. Wir verneigen uns heute vor den Musiklegenden und spielen all deren unsterbliche Hits bei unserem ganz besonderen Ö3-Tribute.

27. Juni 1968, Burbank Studios, Los Angeles

Seit Tagen wohnt und schläft Elvis Presley in seiner Garderobe. Seinen ersten Live-Auftritt nach mehr als sieben Jahren will er keinesfalls vergeigen. Elvis glaubt, dass er mittlerweile uncool ist - die Beatles sind jetzt das Maß aller Dinge. Er selbst ist der breiten Masse kaum noch als Sänger bekannt, sondern als Hollywood-Star, der seichte Filme dreht. Doch jetzt kehrt er zurück auf die Bühne. Der King will seine Krone zurück.

Er ist 33 Jahre alt, sieht fantastisch aus - schlank und rank, im hautengen schwarzen Lederanzug mit aufgestelltem Kragen. Im Fernsehstudio warten ein paar hundert Fans, die rund um eine kleine Bühne gruppiert sind, gespannt auf das größte Comeback der Musikgeschichte.

Elvis Presley ist so nervös, dass ihn Produzent Steve Binder regelrecht hinaus treten muss. Doch dann greift er zur Gitarre, jammt mit seiner Band, blödelt mit den Musikern herum, erzählt Anekdoten und singt seine größten Hits mit einem unglaublichen Sexappeal in der Stimme.

Ein Triumph - Die Senderchefs von NBC sind allerdings weniger begeistert und wollen die Aufzeichnung nicht ausstrahlen, weil Elvis so Gas gibt, dass er am Ende des Konzerts sichtbar unter den Achseln schwitzt und seine Frisur komplett zerstört ist. Doch genau das war der Sinn der Sache. Eine lebende Legende bei der Arbeit zu zeigen. Hautnah.

Als das Konzert am 3. Dezember dann doch On Air geht, schaut halb Amerika gebannt zu. Und Elvis is back.

(Clemens Stadlbauer)

Ö3-Musikspecial zu Allerheiligen mit Benny Hörtnagl und Sheyda Kharrazi, 1. November 2017.