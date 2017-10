Philipp Lipiarski

So war die Ö3-Party beim Weltcup Opening in Sölden

Am vergangenen Wochenende wurde in Sölden die Ski-Weltcup Saison feierlich eröffnet und Hitradio Ö3 hat die erste große Winterparty des Jahres gefeiert!

Obwohl am Sonntag sowohl der Riesentorlauf der Herren als auch die Ö3-Party aufgrund der schlechten Wetterbedingungen abgesagt wurden, lies man sich die Feierlaune am Samstag nicht vermiesen.

Bei der Ö3-Party im Zielgelände am Rettenbachgletscher in Sölden feierten mit uns rund 14.500 Besucher das erste Weltcup-Rennen der Damen in diesem Jahr.

Die Party in Bildern:

Nicht nur die größte sondern auch die am höchstgelegene Party Europas!

Los ging’s um 10.00 Uhr mit dem ersten Durchgang.

Ö3-Moderator Christian Prates, Ö3-DJ-Johnny Mayerhofer und die

Ö3-Tänzerinnen sorgten zwischen den Riesentorlauf-Durchgängen für Stimmung und brachten den Schnee so richtig zum Schmelzen :)

Ab 14h – beim zweiten Durchgang - ist die Entscheidung gefallen (Viktoria Rebensburg (GER), vor Tessa Worley (FRA) und Manuela Mölgg (ITA)) und danach wurde so richtig Party gemacht!!!

