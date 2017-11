Walt Disney Studios

„Thor 3“ - Donnergott mit Witz

In seiner dritten Solo-Kino-Mission „Thor - Tag der Entscheidung“ bekommt Chris Hemsworth als Thor seinen bislang stärksten Gegenspieler, nämlich eine Gegenspielerin: Cate Blanchett als Todesgöttin Hela - wider Erwarten der witzigste aller „Thor“-Filme.

Inhalt

In seiner dritten Franchise-Mission gerät Thor auf der anderen Seite des Universums in Gefangenschaft. Ohne seinen legendären Hammer, der ihm übermenschliche Kräfte verleiht, muss Thor (Chris Hemsworth) in einem Wettlauf gegen die Zeit versuchen, nach Asgard zurückzukehren. Denn seine Heimat wird von der skrupellosen, allmächtigen Todesgöttin Hela (Cate Blanchett) bedroht, die Asgard und seine Hochkultur vernichten will.

Um Ragnarök, die Götterdämmerung, zu verhindern, muss Thor über sich hinauswachsen, zunächst einmal aber seinen nächsten Kampf überleben. In einer Gladiatorenarena auf dem Planeten Sakaar trifft er auf seinen früheren Verbündeten aus dem Avengers-Team: den wütenden Hulk.

P.A. Straubingers Filmkritik

Effektechnisch bietet „Thor Tag der Entscheidung“ Marvel-Action-Bombast in bewährter Qualität, doch jetzt ist auch der letzte Rest von Dramatik und Ernsthaftigkeit durch „Guardian of the Galaxy“-Humor ersetzt worden.

An „Guardians of the Galaxy“ kommt Teil 3 nicht heran aber von den „Thor“- und „Avengers“-Filmen ist er in jedem Fall der Witzigste.

Fazit: Laut und Lustig.

Bringt 7 von 10 selbstironisch-actiongeladene Movie-Empfehlungspunkte.

Filminfo

Thor: Tag der Entscheidung

Action, Comic-Verfilmung, Fantasy. USA 2017. 130 Minuten.

Regie: Taika Waititi

Mit: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Cate Blanchett

