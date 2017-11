Hitradio Ö3

Diese Rock-Songs bedeuten Sheyda Kharrazi besonders viel

Allerheiligen auf Ö3 – Das ist ein ganz besonderer Tag. Wir verneigen uns vor den Musiklegenden und spielen all deren unsterbliche Hits. Von Sheyda Kharrazi und Benny Hörtnagel werden diese Songs präsentiert. Vorab haben sie verraten, mit welchen dieser Lieder und Interpreten sie etwas ganz Besonderes verbinden...Das sind Sheydas Favoriten!

Alice in Chains - „Down in A Hole“

„Für mich ist Alice in Chains die beste ‚ich habe gerade eine Depriphase‘ Band. Die verzerrten Gitarren und die unfassbare Stimme von Layne Staley waren und sind für mich noch immer der Inbegriff des Grunge!“

George Michael - „Wake Me Up Before You Go Go“

"George Michael werde ich immer mit meiner großen Schwester verbinden. In ihrer Teeniezeit war sie ein riesen „Wham"-Fan. Das Zimmer war voll mit George Michael Postern und ‚Wake Me Up Before You Go Go‘ oder ‚Everything She Wants‘ habe ich als Kind ständig gehört. Die Todesnachricht hat uns echt geschockt. Aber sofort haben wir an das wunderschöne Wien-Konzert von vor ein paar Jahren denken müssen und an den schönen Schwesternabend, den wir gemeinsam verbracht haben.“

privat

Queen

"Als ich noch klein war, war mein Vater ständig beruflich unterwegs und selten zu Hause. Er hatte damals eine sehr große Ähnlichkeit mit Freddy Mercury. Schwarzer Schnauzbart, dunkler Teint, Perser halt ;) Als ich dann zum ersten Mal ein Musikvideo von „Queen“ gesehen habe, bin ich aufgesprungen, bin zum Fernseher gelaufen, hab dem Freddy ein Bussl gegeben und gesagt ‚Mama! Mama! Ich weiß, wieso der Papa nie da ist. Weil er im Fernseher ist‘.

Falco - „Der Kommissar“

„Ich liebe Falco und wenn ich genötigte werde in eine Karaokebar zu gehen und gezwungenermaßen was ‚singen‘ muss, ist es der Kommissar.“

Rock and Roll is dead - Music from Heaven mit Sheyda Kharrazi und Benny Hörtnagl, 1. Novmeber 2017