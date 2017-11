Diese Rock-Songs bedeuten Benny Hörtnagl besonders viel

Allerheiligen auf Ö3 – Das ist ein ganz besonderer Tag. Wir verneigen uns vor den Musiklegenden und spielen all deren unsterbliche Hits. Von Sheyda Kharrazi und Benny Hörtnagel werden diese Songs präsentiert. Vorab haben sie verraten, mit welchen dieser Lieder und Interpreten sie etwas ganz Besonderes verbinden...Das sind Bennys Favoriten!

Linkin Park - „Crawling“

„Bin da das erste Mal voll reingekippt in diese Shout-Voice von Chester Bennington – seit dem war Linkin Park immer da, Chester Benningtons Tod hat mich sehr berührt und getroffen!“

Amy Winehouse - „Rehab“

"Ein Leben zwischen Genie und Wahnsinn, der Kinofilm „Amy" hat mich so sehr geflasht wie selten ein Film.“

Robert Miles - „Children“

„Für lange Zeit mein absolutes Lieblingslied als Teenager (liebeskummerallesblödphase), ich kipp da heute noch immer jedes Mal voll hinein. Empfehlung: die 6-minütige Version.“

Chris Cornell – „You Know my Name“

"Absoluter Lieblings „James Bond“-Titeltrack und nicht umsonst der Song zum ersten Bond-Film („Casino Royale") mit Daniel Craig.“

Georg Danzer – „Lass mi amoi no d’sun aufgehn segn“

„Das Donauinselfest-Konzert, das nach seinem Tod Rainhard Fendrich für ihn übernommen hat, war für mich eines der emotionalsten überhaupt.“

Notorious BIG - „Hypnotize“

„Hab das letztes Wochenende in einem Club seit langem wieder einmal gehört und dazu gehen nach wie vor alle unglaublich ab - auch Leute, die erst nach seinem Tod auf die Welt gekommen sind.“

Jam & Spoon - „Right in the night“

„Man muss nicht tanzen können, um sich dazu zu bewegen. Ich dachte anfangs, die CD hat etwas, weil das so schnell war... ich war großer Jam & Spoon Fan.“

Tom Petty – „Free Fallin“

„Das ist eines der ersten Lieder überhaupt, an das ich mich bewusst erinnere und das ich bewusst in der Küche in meinem Elternhaus im Radio gehört habe.“

Falco - „Jeanny“

"Die Frage „Wo warst du als...!“ kann ich ganz genau beantworten! Im Auto in Tirol mit meiner Schwester kam im Radio die Eilmeldung: „Falco ist tot!" Der erste Popstar, dessen Tod ich ganz bewusst mitbekommen habe - ich war damals ziemlich geflasht.“

Bronski Beat - „Smalltown Boy“

„Eine der besten und stärksten Melodien der Musikgeschichte. Eine absolute Hymne.“

