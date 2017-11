pxabay.com/geralt

Liebesbrief mal anders: Ein Heiratsantrag im Ö3-Wecker

Das gab’s noch nie beim Liebesbrief, den Robert Kratky bereits seit einem Jahr im Ö3-Wecker vorliest: Michaela schreibt ihrem Freund nicht einfach nur einen Liebesbrief, sondern macht ihm auch gleich einen Heiratsantrag!

Michaela „Mikky“ Zmollnig aus Wien und ihr Schatz Manny kennen sich seit 10 Jahren. Süß fand sie ihn schon immer, aber bis sie wirklich ein Paar wurden, hat es dann doch etwas länger gedauert. Seit 6 Monaten sind sie nun zusammen. Beide haben Kinder mit jeweils anderen Partnern, aber das funktioniert, wie Michaela in ihrem Brief schreibt, ausgezeichnet. Welche schönen Worte Michaela sonst noch in ihrem Liebesbrief verwendet und wie die Antwort von Manny lautet, kannst du hier nachhören:

Der Liebesbrief inklusive Heiratsantrag zum Nachhören

Die Antwort von Manny zum Nachhören

