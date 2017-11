Europas erstes Spielschiff kommt am Achensee

Fast 60 Jahre lang war die St. Benedikt am Achensee unterwegs. Heute ist sie zum letzten Mal gefahren.

Das 80-Tonnen-Schiff wird aber nicht am Schiffsfriedhof landen, sondern in der Freizeitanlage Achensee in Buchau.

Zum Nachhören: Kapitänin Daniela Neuhauser

„Die St. Benedikt wird Europas erstes Spielschiff“, sagt Daniela Neuhauser. Sie war die Kapitänin des Schiffs, das tausende Touristen sowie Tirolerinnen und Tiroler über den Achensee gebracht hat.

Achenseeschiffahrt GesmbH

Heute ist das Schiff aus dem Wasser gehoben worden. Als Spielschiff soll es nach einer umfangreichen Adaption am 2. Mai 2018 eröffnet werden.

(MB)

Ö3 Drivetime-Show mit Olivia Peter und Philipp Hansa, 2. November 2017.