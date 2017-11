Pixabay

Ruhiger Herbst auf den Straßen

Auf Österreichs Straßen steht ein eher entspanntes Herbstwochenende bevor. Eine Baustelle im Norden von Wien sorgt auch dieses Wochenende wieder für Staus und es gibt schon einige Wintersperren auf Bergpässen.

Reifenwechsel #jetzt!

Die situative Winterreifenpflicht gilt bereits seit 1. November! Falls an deinem Fahrzeug noch Sommerreifen montiert sind, solltest du spätestens jetzt die Winterreifen montieren. PKW dürfen bei winterlichen Fahrverhältnissen nur in Betrieb genommen werden, wenn an allen vier Rädern Winterreifen montiert oder an mindestens zwei Antriebsrädern Schneeketten angebracht sind. Am Sonntag liegt die Schneefallgrenze bei 1.000 Metern.

Wintersperren auf Bergpässen

Im Hochgebirge wurden bereits die ersten Passstraßen aufgrund der Schneefälle gesperrt – und bleiben es auch bis in den nächsten Frühling. In Kärnten zum Beispiel sind die Maltatal-Hochalmstraße, die Nockalmstraße und die Großglockner Hochalpenstraße nicht mehr befahrbar.

Bauarbeiten im Norden von Wien sorgen für Staus

An diesem Wochenende ist die B14, die Klosterneuburger Hochstraße von Nußdorf (Abfahrt Nordbrücke sowie Abfahrt Handelskai zur B14 Richtung Klosterneuburg) bis zur Heiligenstädter Straße 233 gesperrt. Umleitungen über die Gunoldstraße und die Heiligenstädter Straße sind zwar eingerichtet, aber plane untertags bis zu 40 Minuten Zeitverlust ein.