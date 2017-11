Johann Puntigam/ Hitradio Ö3

Entwarnung: Trotz Frost genug österreichische Äpfel

Die schlechte Nachricht: auch heuer gibt es wegen dem Frost im Frühjahr wieder deutlich weniger steirische Äpfel. Die gute Nachricht - es ist nicht ganz so schlimm wie im Vorjahr, als bei manchen Sorten fast ein Totalausfall die Folge war.

Etwas mehr als 50% einer Normalernte soll es heuer sein. Etwas besser schaut es für Joseph Singer aus - den hat Ö3-Reporter Johann Puntigam durch die heurigen schweren Frostnächte begleitet.

Johann Puntigam/ Hitradio Ö3

Parafinkerzen haben geholfen

In den Frostnächten hat Josef Singer in seinem Obstgarten bei Hartl in de Oststeiermark unzählige Parafinkerzen in den Gängen zwischen den Apfelbäumen angezündet.

Johann Puntigam/ Hitradio Ö3

Das hat dort die Ernte gerettet.

Johann Puntigam/ Hitradio Ö3

„Definitiv. Dort wo wir geheizt haben, haben wir bis zu Vollertrag gehabt und können jetzt am Ende des Jahres wirklich zufrieden sein. Je nach Sorte und Lage haben wir zwischen 30- und 100% Ertrag. Jetzt haben wir 13 Sorten Äpfel und letztes Jahr 5 Sorten.“

Johann Puntigam/ Hitradio Ö3

Bald wird mit Wasser gegen den Frost gekämpft

Josef Singer ist einer von vielen steirischen Weinbauern, die sich in Zukunft nicht auf Wetterglück verlassen wollen. Er plant eine Beregnungsanlage für alle Anlagen. Im Frostfall werden die Obstblüten mit Wasser benetzt.

Dadurch bildet sich eine schützende Eishülle. „Ich will den Betrieb nicht auf Glück und Hoffen aufbauen, dafür bin ich noch zu jung. Wir wollen Bewässerungsanlagen im großen Stil bauen. Durch das Gefrieren entsteht innerhalb der Eishülle Wärme und die schützt die Blüte.“

Im nächsten Frühling wird die Anlage aber noch nicht stehen. Da heißt es dann wieder Hoffen und im schlimmsten Fall - Heizen.

Birnen mit Frostspuren

Johann Puntigam/ Hitradio Ö3

Am auffälligsten sind die Spuren des heurigen Frosts bei manchen Birnen. Die rauen braunen Stellen hat der Frost verursacht. Das hat aber keinen Einfluss auf den Geschmack.

(Johann Puntigam)