Ubisoft

„Assassins Creed: Origins“

Zum 10. Geburstag der Action-Reihe Assassins Creed geht an den Anfang zurück - eine Zeitreise über 2000 Jahre in das alte Ägypten zu den Pyramiden und Pharaonen.

Ubisoft

Die Handlung findet im Jahr 49 v. Chr. im antiken Ägypten statt, einer Kultur mit einer 3.000 Jahre alten Geschichte. Ägypten steht kurz vor dem Zusammenbruch. Kleopatra streitet und kämpft gegen ihren Bruder (und Ehemann) Ptolemaios XIII um die Vorherrschaft in Ägypten, während verborgene Gestalten in den Schatten lauern, um die Kontrolle an sich zu reißen. Eine neue Weltordnung steht bevor. Eine Welt, der die Bruderschaft der Assassinen entspringen soll.

Gameplay:

Als Bayek bzw. seiner Frau Aya, Beschützer Ägyptens, werden Spieler Zeuge der Geschehnisse, die zur Geburt der Bruderschaft der Assassinen, deren Regeln, Ritualen und Vorgehensweisen führten. In der offenen Spielwelt des antiken Ägyptens können sich die Spieler frei bewegen. Von Wüsten über Oasen, vom Mittelmeer bis hin zu den Pyramiden in Gizeh kann diese Welt, zu Fuß, mit Pferden und Kamelen oder per Booten bereist werden.

Das Game ist ein Mix aus Schleichspiel Action-Adventure und Rollenspiel-Elementen.

Hitradio Ö3/Chang

Fazit:

Wenn mein Geschichte-Unterricht so cineastisch ausgesehen hätte wie „Assassins Creed Origins“, dann hätte ich damals in der Schule sicher besser aufgepasst - Natürlich ist die Story wie auch in Hollywood historisch nicht ganz so korrekt, aber dafür ist es nicht nur optisch großes Kino. Viele Neuerungen im Gameplay, wie zum Beispiel die verstärkten Rollenspiel-Elemente bzw. weniger Sammelmissionen führen die etwas eingerostet Serie wieder in die richtige Richtung.

Kurz: ein gelungenes Action-Game

ORF.at

Das Spiel bekommt von mir 8 von 10 Gamecheck Points.

Spielinfos:

„Assassins Creed: Origins“

Genre: Acton-Adventure

Plattform: PC, Xbox One, PS4

Altersfreigabe: 18+ (PEGI)

Preis: ca. 60-70 Euro

Wichtig!

Das Game ist für Spieler ab 18 freigegeben. Falls Du als Elternteil sichergehen willst, dass Dein Nachwuchs das Spiel nicht zwischen die Finger bekommt, gibt es hier Anleitungen, wie man die Kindersicherung aktiviert.

Anleitung: Sicherheitseinstellung für PS4

Anleitung: Sicherheitseinstellung für XboxOne

Anleitung: Sicherheitseinstellung für Windows-PC