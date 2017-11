Dimitry Anikin / unsplash.com

Wien ist das beliebteste europäische Reiseziel

Die Leserinnen und Leser des renommierten New Yorker Reisemagazins „Conde Nast Traveler“ haben Wien zur besten Stadt in Europa erkoren.

Zu verdanken habe Wien die Top-Platzierung vor allem seinem reichen Kulturerbe und der prunkvollen Architektur, berichtete die Rathauskorrespondenz am Samstag.

Harald Jahn / picturedesk.com

An der Umfrage zu den „Readers’ Choice Awards 2017“ haben demnach mehr als 300.000 Personen teilgenommen, so viele wie noch nie in der 30-jährigen Geschichte des Preises. Auf die Plätze zwei und drei der besten Städte Europas haben es Florenz (Italien) und Brügge (Belgien) geschafft.

Das Magazin „Conde Nast“ hält weltweit bei einer Auflage von knapp 800.000 Exemplaren. Einmal pro Jahr, seit 1987, befragt es seine Leser nach den schönsten Reisedestinationen, den besten Hotels und den spektakulärsten Sehenswürdigkeiten der Welt.

Neben einem Ranking zu den besten europäischen Städten gibt es auch eine weltweite Rangliste. Hier erreichte Wien mit Rang zwei ebenfalls einen Stockerlplatz und musste sich lediglich Tokio geschlagen geben.

(apa/ Anastasia Lopez)