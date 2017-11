David Niviere / Action Press/Sipa / picturedesk.com

Happy Birthday David Guetta: Star-DJ wird 50!

Er sorgt mit seinen Dance-Tracks für Partystimmung weltweit. Heute kann sich der Franzose selbst hochleben lassen. Champagner wird’s aber wohl keinen geben. 2014 sagte Guetta in einem Interview: „Ich trinke keinen Alkohol.“

Am 7. November 1967 ist der Star-DJ als Pierre David Guetta in Paris geboren. Seit dem er 14 Jahre alt ist, legt er auf. Heute spielt David Guetta mehr als 100 Gigs im Jahr; füllt riesige Hallen oder heizt seinen Fans auf riesigen Festivals ein. Trotz der Mega-Tonanlagen hat der 50-jährige aber keine Hörprobleme, sagt er der deutschen FAZ.

Erste Single

Zusammen mit dem Rapper Sidney veröffentlichte Guetta Anfang der 1990er Jahre die Nummer „Nation Rap“.

Seinen weltweiten Durchbruch hatte Guetta zusammen mit Kelly Rowland mit „When Love Takes Over“ - mit dem Track war Guetta in 12 Ländern Nummer 1 der Charts - darunter erstmals in Großbritannien.

Als Produzent top

David Guetta hat Hits wie „I Gotta Feeling“ von den The Black Eyed Peas produziert.

Das Wirtschaftsmagazin Forbes schätzt, dass David Guetta im vergangen Jahr 25 Millionen Dollar verdient hat - das sind zirka 21,5 Millionen Euro.

Für seine Alben „One Love“ (2009) und „Nothing but the Beat“ (2011) hat der Vater von zwei Kindern in Österreich jeweils Doppel-Platin bekommen. Für sein sechstes und bisher letztes Studioalbum „Listen“ (2014) hat’s Gold gegeben. 24 Singles hatte David Guetta bisher in den Top 10 der Ö3 Austria Top 40.

Top 3 Platzierungen in den Ö3 Austria Top 40:

3 - When Love Takes Over - feat. kelly Rowland (2009)

1 - Sexy Bitch - feat. Akon (2009)

2 - Memories - feat. Kid Cudi (2010)

3 - Club Can’t Handle Me - mit Flo Rida (2010)

3 - Where Them Girls At - feat. Flo Rida & Nicki Minaj (2011)

1 - Sweat / Wet - vs. Snoop Dogg (2011)

3 - Titanuim - feat. Sia (2011)

3 - She Wolf (Falling to Pieces) - feat. Sia (2012)

1 - Lovers On The Sun - feat. Sam Martin (2014)

1 - Dangerous - feat. Sam Martin (2014)

2 - This One’s For You - feat. Zara Larsson (UEFA Euro 2016 Song)

2 - Would I Lie To You - mit Cedric Gervais & Chris Willis (2016)

2 - 2U - feat. Justin Bieber (2017)

Am Steuer flop

2011 hat David Guetta der deutschen Bildzeitung bestätigt, dass er seinen Führerschein auf Lebenszeit verloren hat. Der Grund: Rasen. "Ich war einfach zu schnell auf den Straßen unterwegs und das gleich mehrere Male“ wird der DJ damals zitiert.

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 7. November 2017 (MB)