So sexy sind die neuen Outfits der Nationalelf

Alles neu heißt es bei Österreichs Nationalelf. Nach dem Teamchef gibt es jetzt auch neue Outfits. Marko Arnautivic gewährt erste Einblicke.

Superstar Marko Arnautovic postet auf Facebook ein Bild mit den neuen Outfits und schreibt dazu: „I proudly present: unser neues Österreich Dress! 🇦🇹️ Well done PUMA Football !

FIRST PASSION. #NewLevels #teamarna“

Das individuell für den ÖFB entwickelte Trikotdesign ist inspiriert von den Alpen und zeigt eine abstrakte Alpenlandschaft auf rotem Grund, so der ÖFB.

Zum Einsatz kommen die neuen Outfits am kommenden Dienstag, den 14. November, wenn Österreich ein Testspiel gegen Urugay absolviert.

Das war das bisherige Österreich-Dress:

Sebastian Pucher / EXPA / picturedesk.com

(MG)