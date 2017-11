Akuter Fachkräftemangel im Tourismus

Momentan herrscht ein absoluter Personalmangel in vielen Tourismusgebieten in ganz Österreich. Die Wintersaison beginnt in Kürze, doch die Fachkräfte bleiben noch aus.

Jobs im Tourismus sind oftmals vor allem körperlich eine Belastung. Trotzdem entscheiden sich jährlich viele für eine Ausbildung in diesem Bereich. Das Problem ist dann aber, dass diese nach abgeschlossener Ausbildung teilweise gar nicht in ihrem gelernten Beruf arbeiten wollen. Dadurch entsteht ein oftmals schwer kalkulierbarer Fachkräftemangel.

Sylvia Haselwanter, Chefin vom Hotel Seiler, berichtet beispielsweise, dass es nicht nur schwer wäre einheimische Kräfte zu gewinnen, sondern auch ausländische Bewerber seien oft nicht ausreichend ausgebildet. Vor allem was die Köche angeht, suche sie bisher ohne Erfolg!

Fakten rund um den aktuellen Fachkräftemangel:

In Summe fehlen Salzburg und Tirol 1600 Arbeitskräfte!



Salzburg bräuchte 750 Fachkräfte im Tourismus!



Tirol ist nach 850 Köche auf der Suche!

