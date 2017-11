siamusic/Instagram

Sängerin Sia leakt Nacktfoto selbst

Die Sängerin deiner Ohrwürmer „The Greastest“ und „Cheap Thrills“ wurde von Paparazzis mit Nacktfotos erpresst. Doch jetzt ist die 41-jährige Australierin ihnen zuvor gekommen.

„Offensichtlich versucht hier jemand Nacktfotos von mir an meine Fans zu verkaufen - Spart euch das Geld! Hier ist es, kostenlos!“, schreibt Sia auf ihrem Instagram-Account.

Dazu postet sie den Screenshot mit dem Nacktfoto, mit dem die Erpresser versucht haben, Kohle zu machen:

Someone is apparently trying to sell naked photos of me to my fans. Save your money, here it is for free. Everyday is Christmas! Ein Beitrag geteilt von SIA (@siamusic) am 6. Nov 2017 um 18:44 Uhr

Fan-Solidarität

Ihre Fans feiern sie dafür in den Kommentaren:

@friedbertberlin schreibt: „Was für eine Größe, das zu tun! - Du bist eine Legende, ich liebe dich!“

@katedann86: „Du bist einfach bezaubernd!“

Außerdem ergänzte Sia in ihrem Posting noch die Worte „Everyday is Christmas“ („Jeder Tag ist Weihnachten“).

So heißt ihr neues Album, das kommende Woche veröffentlicht werden soll.

(APA/MK)