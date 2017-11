Ernst Weingartner / picturedesk.com

Nikolo kriegt immer mehr chinesische Post

Im ältesten Weihnachtspostamt in St. Nikolaus im Saarland in Deutschland sitzt ein Nikolo, der auch zurückschreibt. Und der bekommt heuer so viele Briefe aus Asien, dass es jetzt sogar schon einen Antwortbrief extra auf Chinesisch gibt!

Mehr als 1000 Briefe kommen pro Jahr schon alleine aus China, Hongkong und Taiwan im Weihnachtspostamt an. Nur: Der Nikolo in St. Nikolaus, der 65-jährige Rudolf Langer, spricht kein Chinesisch.

Deshalb eilt die Deutsche Post dem Nikolo jetzt zur Hilfe und hat ihm ein Antwortschreiben auf Mandarin übersetzt. So sollen auch seine Fans aus Asien endlich Antwortschreiben in ihrer Sprache bekommen.

Nikolos im Revival

Rund um den Globus springen offensichtlich gerade besonders viele auf den Nikolo-Hype auf: „Wir bekommen mittlerweile 21.000 Briefe aus gut 40 Ländern“ sagt Nikolo Rudolf Langer.

Der Countdown beginnt

Noch sind es nur mehr gut sechs Wochen bis Weihnachten. Und die Briefe beginnen sich zu stapeln.

Aber es gibt auch Kinder, die den Nikolaus das ganze Jahr über verehren, sagt die Leiterin der Kinderbriefaktion, Sabine Gerecke: „Es gibt welche, die schreiben dem Nikolaus Ansichtskarten aus dem Urlaub, andere wünschen ihm Frohe Ostern oder fragen ihn, was er im Sommer macht.“

(APA/MK)