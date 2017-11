Gerry Broome / AP / picturedesk.com

365 Tage Donald Trump in 7 Hashtags

Am 08. November 2016 gewinnt Donald Trump die US-Wahl gegen Hillary Clinton und kürt sich zum somit 45. Präsidenten den USA. So hat er seit dem getwittert.

US-Präsident Donald Trump liebt Twitter. Genau 2448 Tweets hat der 45. US-Präsident seit seinem Wahlsieg vor einem Jahr abgesetzt.

Diese 7 Begriffe fassen Donald Trumps erstes Jahr nach der Wahl zusammen und so oft tauchen sie wirklich in seinem Twitterprofil auf*:

(1)

#fake news: 127 Mal

„Fake news, fake news, fake news“: Immer wieder feuert Trump damit auf kritische Medienberichte und Reporter. „Fake News“ schafft es sogar zum „Anglizismus des Jahres 2016“.

Sadly, they and others are Fake News, and the public is just beginning to figure it out! https://t.co/8B8AyA7V1s — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. Oktober 2017

(2)

#great: 451 Mal

Diesem Schnipsel aus seinem Motto „Make America Great Again“ ist der amtierende US-Präsident seit seiner Wahl ganz treu geblieben, wenn es nach der Anzahl seiner Tweets dazu geht.

We have done a great job with the almost impossible situation in Puerto Rico. Outside of the Fake News or politically motivated ingrates,... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1. Oktober 2017

(3)

#loser (Verlierer): 4 Mal

Das Wort „Loser“ war vor Antritt seiner Präsidentschaft in vielen Tweets von Donald Trump zu finden.

Seit der Wahl vor einem Jahr benutzt er es weniger gerne. Vier mal hat er aber auch als gewählter US-Präsident schon Leute über Twitter „Loser“ geheißen, meist Terroristen.

Loser terrorists must be dealt with in a much tougher manner.The internet is their main recruitment tool which we must cut off & use better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. September 2017

(4)

#tax (Steuer): 110 Mal

Ein großes Wahlversprechen vor einem Jahr und weiterhin ein Vorhaben von Donald Trump: Drastische Steuerkürzungen.

Will be going to North Dakota today to discuss tax reform and tax cuts. We are the highest taxed nation in the world - that will change. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. September 2017

(5)

#north korea: 50 Mal

Eines der größten Aufreger-Themen in seiner bisherigen Präsidentschaft: Nordkorea.

Our country has been unsuccessfully dealing with North Korea for 25 years, giving billions of dollars & getting nothing. Policy didn't work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. Oktober 2017

(6)

#fired: 9 Mal

Donald Trump ist ja dafür bekannt, sein Kabinett gerne einmal von ein auf den anderen Tag auszutauschen. Neun Mal hat er letzten November mit dem „fired“ auch auf Twitter herumgefeuert oder auf dementsprechende Tweets reagiert.

The Democrats have said some of the worst things about James Comey, including the fact that he should be fired, but now they play so sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10. Mai 2017

(7)

#thank you: 153 Mal

Trump scheint sich auch gerne über Twitter zu bedanken und zu gratulieren. 153 Mal ist „thank you“ auf seinem Profil im letzten Jahr aufgetaucht.

Thank you to Carmen Yulin Cruz, the Mayor of San Juan, for your kind words on FEMA etc.We are working hard. Much food and water there/on way — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. September 2017

*Ermittlungsmethode: Wie oft hat Donald Trump das Wort getweetet, oder andere Tweets, die den Begriff beinhaltet geliked oder retweetet. Quelle: trumptwitterarchive.com

Der Ö3-Wecker mit Robert Kratky, 08. November 2017

(Martin Krachler)