Ist jetzt schon Zeit für Weihnachtsdeko?

Gabi Hiller und Philipp Hansa wollen auch diesen Samstag wieder gemeinsam mit der Ö3-Community drei Dilemmas lösen.

1. Dilemma (Valerie, 36)

„Ich habe in Dilemma mit allen Müttern, die ihren Kindern einfach so ein Tablet oder Smartphone in die Hand drücken um nicht gestört zu werden. Das ist absolut verantwortungslos. Die glauben auch noch, dass das Kind etwas lernt, wenn es stupide Geschicklichkeitsspiele am Tablet spielt. Entschuldigung, wenn man ein Kind in die Welt setzt, muss mich sich auch damit beschäftigen! Im realen Leben. Mit Spielsachen. Draußen. Ich bin absolut davon überzeugt, dass durch diese Tablets und Smartphones die Fantasie der Kinder verkümmert. Vor dem 10. Lebensjahr greifen meine 3 Kinder sicher kein Tablet oder Smartphone an! Bitte mein Dilemma anonym behandeln – ich ernte auch so schon genug Kritik in meinem Bekanntenkreis. Mich interessiert einfach die Meinung der Mehrheit.“

2. Dilemma (Daniel, 17)

„Ich habe herausgefunden, dass mein älterer Bruder seine Freundin betrügt. Sie sind seit 2 Jahren zusammen. Glücklich. Sie leben zusammen. Er hat vor kurzem leider seinen Job verloren, und es uns allen verschwiegen. Seine Freundin ist dahinter gekommen, und hat ihm die Lüge verziehen. Soll ich ihr jetzt also sagen, dass er nicht nur in Sachen Job lügt? Ich mag sie und sie hat das nicht verdient. Auf der anderen Seite, ist er mein Bruder. Dem kann man doch nicht in den Rücken fallen – oder? Ich weiß, dass er es ihr niemals gestehen würde! Übrigens hat er mittlerweile wieder einen Job.“

3. Dilemma (Johanna, 26)

„Nun ist der 2.11. und mein Freund und ich sind bereits seit Stunden am Diskutieren, ab wann zuhause die Weihnachtsdeko stehen darf und ab wann es in der Gesellschaft akzeptiert wird, Weihnachtsmusik zu hören und lauthals dazu mitzusingen (besonders Last Christmas). Meiner Meinung nach, ist der Zeitpunkt für Weihnachtsdeko der 01.11. und Weihnachtsmusik geht ab September öffentlich (unter uns, ich finde Weihnachtsmusik geht das ganze Jahr). Er sagt zu beidem frühestens ab 01.12. ist es okay. Nun was sagt das ganze Land dazu?“

„Frag das ganze Land - die Ö3-Community-Show“ mit Gabi Hiller am 11. November 2017