Leonard Cohen überzeugt mit berührendem neuem Album

Wir präsentieren in Solid Gold die beste Musik der 80er und 90er und die größten Klassiker der Rock- und Popgeschichte - diesmal mit Leonard Cohen, Bob Dylan, Dead Or Alive (In Memoriam Pete Burns), INXS, Bob Seger, Falco, John Mayer, The Killers, U2, Culture Club, Bonnie Raitt, Roxy Music, Red Hot Chili Peppers, Allman Brothers Band, Georg Danzer, Jimmy Cliff und Madonna

In einer künstlerisch hoch produktiven Phase befindet sich zur Freude seiner Fans der kanadische Ausnahmekünstler Leonard Cohen. Zwei Jahre nach „Popular Problems“ veröffentlichte die Musiklegende nun ein neues Studioalbum.

„You Want It Darker“ ist ein starkes 14. Werk des Sängers und Songwriters. Er feierte am 21. September seinen 82. Geburtstag. Und er ist sich der eigenen Endlichkeit bewusst. Das glaubt man auch an der ernsten und feierlichen Grundstimmung seiner neuen Songs zu spüren. Das Album wurde von Leonard Cohens Sohn Adam Cohen sehr reduziert und klangtechnisch sensibel produziert. So tief und gleichzeitig fast flüsternd hat man die Stimme des kanadischen Poeten noch nie gehört.

Ist You Want It Darker sein Abschiedswerk ?

Er werde angesichts seiner schlechter werdenden Gesundheit einige noch unfertige Songs möglicherweise nicht mehr beenden können, eröffnete Cohen dem Magazin New Yorker. Die Zukunft sei ungewiss, er sei „zum Sterben bereit“, sagte Cohen und fügte hinzu: „Ich hoffe, es wird nicht allzu unbequem."

Die erste Single des Albums ist gleichzeitig Opener und ist neben Auszügen eines aktuellen Interviews in dieser Ausgabe von Solid Gold zu hören. Der Song, bei dem sich Cohen mit dem Thema Religion beschäftigt, entstand unter Mitwirkung des Shaar Hashomayim Synagogue Choir unter der Leitung des Montrealer Kantors Gideon Zelermyer.

"Hineni Hineni

I’m ready my Lord“

Wir bedanken uns beim großen Künstler Leonard Cohen für dieses wunderschöne Stück Musik.

„Solid Gold“ mit Eberhard Forcher, 30. Oktober 2016