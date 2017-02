Tom Walek/ Hitradio Ö3

Walek wandert mit Snowboarderin Anna Gasser

Anna Gasser ist im Moment die erfolgreichste Snowboarderin Österreichs – am kommenden Wochenende geht es für sie in Kanada um zwei Weltcup-Siege. Tom Walek wanderte mit der gebürtigen Kärntnerin am Innsbrucker Patscherkofel.

Am Heiligwasserweg, einem Wanderweg unter der Patscherkofelbahn, geht es hinauf in Richtung Patscherkofel bis zur Teehüttn. In Tirol ist Anna Gasser immer gern unterwegs, denn sie hat zu Beginn ihrer Karriere oft in den Freestyle-Parks und auf den Schanzen der großen Skigebiete trainiert.

Tom Walek/ Hitradio Ö3

Anna Gasser im Ö3-Wandertalk

Bei der Wanderung erzählt Snowboarderin Anna Gasser, dass sie ein „wildes Huhn“ ist und wie sie damit umgeht, wenn Frauen im Extremsport belächelt werden. Außerdem spricht sie über den Snowboard-Trick, den sie als erste Frau weltweit geschafft hat und wie das YouTube-Video davon ihr Leben verändert hat. Im Gespräch mit Tom Walek verrät sie außerdem, dass sie schockiert ist, weil sie Freunde im Snowboard-Weltcup hat, die Anhänger von Donald Trump sind. Und sie schwärmt über die Heimat, denn Österreich weiß sie besonders zu schätzen, seit sie ein paar Mal um die ganze Welt geflogen ist.

Tom Walek/ Hitradio Ö3

Die Sendung „Walek wandert“ ist während der „Semesterferien“ von Ö3-„Frühstück bei mir“ im Hitradio Ö3 zu hören – jeweils von 9.00 bis 11.00 Uhr. Am 5. Februar hat Tom Walek mit Armin Assinger eine Skitour am Nassfeld gemacht. Und am 12. Februar ist die Wanderung mit Anna Gasser am Heiligwasserweg in Innsbruck auf Ö3 zu hören.

„Walek wandert“ mit Tom Walek und Anna Gasser, 12. Februar 2017 von 09 bis 11 Uhr

„Walek wandert“ zum Nachhören

Hier geht’s zum Podcast...

Walek wandert mit Armin Assinger