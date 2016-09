Staus durch Urlaubsnachzügler und Wachau-Marathon

Die Ferien sind überall vorbei, durch Urlaubsnachzügler können sich aber streckenweise noch Staus bilden, vor allem an den Grenzübergängen. Am Samstag findet in Wien eine Großdemo statt, am Sonntag sorgt ein Marathon für Straßensperren in der Wachau. Dazu kommen Autobahnsperren durch Bauarbeiten.

Für den Großteil - speziell für alle Schüler und deren Eltern - ist die Urlaubszeit vorbei, andere nützen die günstigeren Preise in der Spätsaison und sind auf den Urlauberrouten unterwegs. So werden sich auf einigen Strecken auch an diesem Wochenende Staus und Wartzeiten aufbauen, besonders an den Grenzübergängen.

Staugefahr besteht besonders über Samstagmittag

In Tirol auf der B179, der Fernpassstraße über den Fernpass und vor dem Grenztunnel Füssen

auf der B179, der Fernpassstraße über den Fernpass und vor dem Grenztunnel Füssen In Salzburg auf der A10, der Tauernautobahn, Richtung Deutschland vor dem Knoten Salzburg

auf der A10, der Tauernautobahn, Richtung Deutschland vor dem Knoten Salzburg In Südtirol auf der Brennerautobahn vor der Mautstelle Sterzing

Außerdem an den Grenzübergängen wegen der Polizeikontrollen:

Richtung Österreich:

am Autobahngrenzübergang Nickelsdorf

vor dem Karawankentunnel

Bei der Ausreise nach Deutschland:

am Autobahngrenzübergang Kufstein-Kiefersfelden

am Autobahngrenzübergang Salzburg-Walserberg

nach der Grenze bei Suben Richtung Passau

Markus Haslinger / picturedesk.com

Wachau-Marathon

Am Sonntag ist in Niederösterreich die Wachau Kulisse des Wachau-Marathons. Die B3, die Donaustraße, ist ab 8:00 Uhr in beiden Richtungen zwischen Emmersdorf und Krems gesperrt.

Ab ca. 11:00 Uhr wird die B3 von Melk Richtung Krems abschnittsweise für den Verkehr frei gegeben:

bei Schallemmersdorf ab ca. 11:00 Uhr

in Höhe Aggsbach/Markt ab ca. 12:00 Uhr

bei Spitz ab ca. 13:00 Uhr

bei Weißenkirchen ab ca. 14:00 Uhr

bei Dürnstein ab ca. 14:45 Uhr und

in Krems beim Kreisverkehr Donaulände ab 16.30 Uhr.

In Krems, wo sich der Zieleinlauf befindet, ist die Ringstraße (im Zuge der B35) von 9:00 bis 17:00 Uhr und im Bereich Stadtpark bis 24:00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Ausweichen kannst du über die B33 am südlichen Donauufer. In Krems gibt es außerdem örtliche Umleitungen.

Für Teilnehmer und Zuschauer gibt es spezielle Shuttledienste zwischen den Parkplätzen und dem Marathon-Startbereich in Emmersdorf bzw. dem Startbereich des Halbmarathons in Spitz. Alle Detailinfos dazu findest du hier.

Ernst Weingartner / picturedesk.com

Samstag Groß-Demo in Wien

Samstagnachmittag wird eine große Demonstration unter dem Titel „Gemeinsam stoppen wir CETA und TTIP“ für Staus rund um die Wiener Innenstadt sorgen. 25.000 Personen werden erwartet, die zum Teil mit LKW und Traktoren auffahren werden. Ab ca. 14:00 Uhr wird die Lothringerstraße zwischen dem Karlsplatz und dem Schwarzenbergplatz gesperrt. Ab 16:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr wird zusätzlich die Ringstraße ab der Urania gesperrt. Die Schlusskundgebung ist beim Parlament geplant. Am besten du meidest Samstagnachmittag mit dem Auto die Innenstadt und weichst großräumig z.B. über den Gürtel aus, oder steigst auf die U-Bahn um.

ROLAND SCHLAGER / APA / picturedesk.com

Bauarbeiten am Knoten Prater

In Wien am Knoten Prater werden auch an diesem Wochenende Bauarbeiten durchgeführt. Diesmal ist auf der A23 Richtung Kagran die Abfahrt zur A4, der Ostautobahn von Freitag 22:00 Uhr bis Montag 5:00 Uhr Früh gesperrt. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Handelskai umgeleitet. Du kannst auch über den Knoten Kaisermühlen ausweichen zur A23 Richtung Graz und dann beim Knoten Prater auf die A4 abfahren.

Außerdem neu: Auf der Praterbrücke Richtung Kagran gilt ab Samstag eine neue Spurführung: Alle, die zur den Abfahrten Ölhafen oder Kagran wollen, müssen sich rechtzeitig ganz rechts einordnen, da diese Spur baulich von den anderen getrennt ist.

Nachtsperren in Kärnten und Bayern

Auf der A10, der Tauernautobahn, ist von Donnerstagabend bis Montagfrüh jeweils in den Nächten zwischen 20:00 und 5:00 Uhr der Oswaldibergtunnel bei Villach in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird über das Stadtgebiet umgeleitet.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist am Großen deutschen Eck die bayrische A8 beim Inntaldreieck in beiden Richtungen von 19:00 bis 8:00 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Das betrifft auch die Besucher des Oktoberfestes in München, das diesen Samstag eröffnet wird und bis 3. Oktober dauert.