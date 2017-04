Hitradio Ö3

Verwenden statt verschwenden!

Zwei Fotos, die alles sagen: Links gute Lebensmittel, die ohne die Team Österreich Tafel in der Mülltonne landen würden - rechts und zwei Stunden später sind sie schon daheim bei Menschen in Not und helfen, das knappe Budget zu entlasten. So wirkt die Lebensmittelhilfe von Ö3 und dem Roten Kreuz.

„Ö3-Wecker“ mit Philipp Hansa, 10. April 2016

Gemüse, Fleisch, Brot, Obst usw. - das ist wirklich unglaublich und stimmt nachdenklich: Ein Drittel aller produzierten Lebensmittel weltweit - 1,3 Milliarden Tonnen pro Jahr - werden nicht gegessen, sondern landen in der Mülltonne!

Ein großer Tropfen auf den heißen Stein

Zumindest ein großer Tropfen auf den heißen Stein des Wahnsinns der alltäglichen Lebensmittelverschwendung sind Tafelinitiativen: 14 Millionen Kilogramm hat beispielsweise die Team Östereich Tafel mit ihren rund 3.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern an 109 Ausgabestellen schon ihrem eigentlichen Zweck zuführen können - und jeden Samstag werden es mehr. Damit möglichst viele von diesem Angebot erfahren, berichten wir jetzt die ganze Karwoche über, wo und wie die Team Österreich Tafel aktiv ist. Wer also Hilfe braucht oder mithelfen möchte:

Herzlich willkommen an der Team Österreich Tafel

