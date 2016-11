Dunger/ Hitradio Ö3

Das Ö3-Weihnachtswunder – live aus Innsbruck!

Wenn Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll 120 Stunden lang die Musikwünsche der Ö3-Hörerinnen und -Hörer spielen und dafür Spenden für Familien in Notlagen entgegennehmen dürfen - dann wird das Ö3-Weihnachtswunder wahr! Los geht’s am 19. Dezember, „Wünschen & spenden“ kannst du aber schon jetzt!

Das Ö3-Weihnachtswunder – vom 19. bis 24. Dezember LIVE aus Innsbruck.

Im Advent-Finale – wenn die Tage immer aufregender, schöner und spezieller werden – übersiedeln wir mit unserem Sendesstudio wieder an einen speziellen Ort in Österreich, um das Ö3-Weihnachtswunder wahr werden zu lassen. Nach Salzburg und Graz sind wir heuer in Tirol und wir freuen uns auf dich - ob in Innsbruck direkt vor dem gläsernen Ö3-Studio oder in ganz Österreich vor dem Radio, Ö3-Livestream oder auf der Ö3-Facebook-Seite!

Wir senden also 120 Stunden live aus der „Ö3-Wunschhütte“ direkt bei der Annasäule in der Maria-Theresien-Straße und sind gerade mitten in den Vorbereitungsarbeiten für diese fünf Tage voller Wunschhits, voller lauter und fröhlicher, aber auch leiser und nachdenklicher Momente. Ziel des Ö3-Weihnachtswunders ist es, Hilfe für Familien in Not in Österreich möglich zu machen - Hilfe, die tagtäglich benötigt wird und durch den „Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds“ geleistet werden kann!

"Wünschen & spenden schon #jetzt!

Los geht’s am 19. Dezember um 10 Uhr - ab dann versuchen Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll, gegen eine beliebig kleine – oder auch große – Spende möglichst viele Musikwünsche der Ö3-Hörerinnen und -Hörer zu erfüllen. Wenn du schon jetzt weißt, was du unbedingt hören willst:





Wünschen & spenden - schon #jetzt!



„Tu was fürs Ö3-Weihnachtswunder!“

Und auch schon ab jetzt können alle Ö3-Hörerinnen und -Hörer in ganz Österreich das Ö3-Weihnachtswunder auf ganz persönliche Art und Weise unterstützen!

Ob alleine, gemeinsam mit Freunden oder Arbeitskollegen, in der Nachbarschaft oder im Verein: Ab sofort kannst du deine eigenen Ideen umsetzen, damit noch mehr Familien in Not in Österreich geholfen werden kann. Wir freuen uns auf kreative Aktionen und interessante Geschichten, die eine Spende für das Ö3-Weihnachtswunder bringen. #Jetzt mitmachen





Vorfreude mit einem Blick zurück!