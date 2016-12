Hans Leitner

Wo das Ö3-Weihnachtswunder hilft

Beim Ö3-Weihnachtswunder werden Spenden hörbar - als Wunschhits im Radio. Für manche Menschen bedeuten diese Songs allerdings viel mehr als bloß gute Musik: Sie stehen für die wertvolle Hilfe, die der Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds leisten kann.

„Das Ö3-Weihnachtswunder“ mit Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll, von 19. bis 24. Dezember 2016

Die Basis des Ö3-Weihnachtswunders ist ein Herzensanliegen, das schon seit vielen Jahren das Ö3-Programm in der Vorweihnachtszeit prägt: Hilfe für Familien in Notlagen in Österreich - Hilfe, die über den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds das ganze Jahr über tagtäglich geleistet wird. Um ein Gefühl dafür vermitteln zu können, besuchen wir in den Tagen des Ö3-Weihnachtswunders Familien, die ihre Geschichte erzählen. Wir öffnen für unsere Hörerinnen und Hörer damit quasi ein Fenster hinein in schwierige Lebenssituationen, die überall im ganzen Land - oft allerdings versteckt oder kaum wahrgenommen - zu finden sind:

Im Rahmen des Ö3-Weihnachtswunders im vergangenen Jahr waren wir etwa bei einer Familie in See im Paznaun zu Gast, der die große Mure im Sommer das gerade erst fertig gebaute Haus weggerissen hat. Von einem Moment auf den anderen haben sie nur mehr die Kleider am Leib gehabt, sonst nichts mehr. Der „Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds“ hat ihnen sofort Geld für Kleidung, Lebensmittel, Schulbedarf für die Kinder und vieles mehr, das eben sofort gebraucht wird, überweisen können.

Im Unterinntal hat uns eine junge Mutter sehr bewegend geschildert, dass sie jetzt das erste Mal alleine mit ihren beiden kleinen Kindern Weihnachten feiern muss – weil der Papa im Sommer völlig unvermittelt an einem Herzinfarkt gestorben ist. Von einem Moment auf den anderen war alles anders – auch finanziell, weil sofort die Konten gesperrt wurden. Licht ins Dunkel hat aushelfen können und damit die Frage beantwortet, wer denn jetzt sofort für alle Notwendigkeiten des Alltages aufkommen kann.

Im Burgenland hat uns ein Familienvater erzählt, dass auch er mit seinen Kindern zu Weihnachten alleine daheim sein wird – weil die Mutter nach einer Gehirnblutung nur ganz knapp überlebt hat und sich in einem Reha-Zentrum ganz langsam wieder ins Leben zurückkämpfen muss. Die Folge: Der Alleinverdiener hat seinen Job aufgeben müssen – und ohne Einkommen ist es bei den Alltagsausgaben wie Miete, Strom, Lebensmittel sehr schnell sehr knapp geworden. Auch da hat der Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds einspringen können.

Sehr bewegend war auch der Besuch bei einer Familie in Niederösterreich, der Licht ins Dunkel ein Tablet mit einer speziellen Sprachsoftware finanziert hat – für ihren siebenjährigen Sohn, der als Frühchen auf die Welt gekommen und seitdem schwer behindert ist. Mit diesem für die Familie bisher unfinanzierbaren Hilfsmittel kann er vielleicht bald zum ersten Mal mit seinen Eltern sprechen...

Auch heuer werden wir im Rahmen des Weihnachtswunders wieder bei Familien zu Gast sein, denen Licht ins Dunkel in den vergangenen Wochen und Monaten helfen hat können – und das werden dann die nachdenklichen Momente, weil da so klar wird, wie schnell jede und jeder von uns auf Hilfe angewiesen sein kann.

Wünschen & spenden

Gegen eine beliebig kleine - oder auch große - Spende erfüllen Robert, Gabi und Andi in ihrer „Ö3-Wunschhütte“ eure Musikwünsche: Rund um die Uhr per Telefon oder direkt beim Glasstudio neben der Anna-Säule in der Maria-Theresien-Straße, denn natürlich kann sie jeder dort besuchen und live beim „Ö3-Weihnachtswunder“ dabei sein. Auch online kannst du gleich hier deinen Wunsch und deine Spende abgeben:





Wünschen und spenden!

Oder telefonisch unter der Spendenhotline:

0800 664 700

Wir versuchen bis zum 24. Dezember um 10.00 Uhr möglichst viele Musikwünsche zu erfüllen.