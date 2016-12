Hitradio Ö3 / Wolfgang Pfleger

Diese Stars besuchen die Ö3-Wunschhütte!

Über diese Stargäste freuen wir uns heuer beim Ö3-Weihnachtswunder...

Am 19. Dezember um 10:00 Uhr startet das Ö3-Weihnachtswunder 2016: Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll erfüllen in der „Ö3-Wunschhütte“ 120 Stunden lang Musikwünsche gegen eine Spende für den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds. Heuer steht unser gläsernes Studio direkt bei der Anna-Säule in der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck. Wir freuen uns sehr, wenn du uns dort besuchen kommst – um besondere Momente mit diesen Stargästen zu erleben:

Montag, 19. Dezember

Virginia Ernst

Hunger

Tom Öhler

Zoe

Tricky Nicky

Thorsteinn Einarsson

Dienstag, 20. Dezember

Julian Le Play

Eva Maria Brem

Hans Knauß

Stefan Kraft & Michael Hayböck

Lemo

Pizzera & Jaus

Filous

Sara Köll

Mittwoch 21. Dezember

Thomas David

Daniela Iraschko-Stolz

Gernot Kulis

Piccanto

Nina Hartmann

Andi Goldberger

DJ Ötzi

Amraser Turmbläser

Seiler und Speer

Flowrag

Donnerstag 22. Dezember

Alex und Angie Pointner

Janine Flock

Wanda

Rainhard Fendrich

Freitag 23. Dezember

Gregor Schlierenzauer

Comedy Hirten

Benni und Marlies Raich

Kira Grünberg

Gerhard Berger

Cama

Michael Matt & Manuel Feller

Itterer Anklöpfler

Bilderbuch

Samstag 24. Dezember

Familienmusik Maizner

Jakob Bürgler

Wünschen & spenden

Gegen eine beliebig kleine - oder auch große - Spende erfüllen Robert, Gabi und Andi in ihrer „Ö3-Wunschhütte“ eure Musikwünsche: Rund um die Uhr per Telefon oder direkt beim Glasstudio neben der Anna-Säule in der Maria-Theresien-Straße, denn natürlich kann sie jeder dort besuchen und live beim „Ö3-Weihnachtswunder“ dabei sein. Auch online kannst du gleich hier deinen Wunsch und deine Spende abgeben:





Wünschen und spenden!

Oder telefonisch unter der Spendenhotline:

0800 664 700

Wir versuchen bis zum 24. Dezember um 10.00 Uhr möglichst viele Musikwünsche zu erfüllen.