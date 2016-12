Wolfgang Pfleger/Hitradio Ö3

Livecam: Schau in die Ö3-Wunschhütte

Egal, was in der Ö3-Wunschhütte passiert - dank dem Livestream verpasst du keines der Highlights beim Ö3-Weihnachtswunder.

Im gläsernen Ö3-Studio in Innsbruck riecht es nach Christbaum, das Spendentelefon leuchtet festlich und Gabi Hiller, Andi Knoll und Robert Kratky moderieren 120 Stunden am Stück. Wer da nicht nur zuhören will, muss nicht nach Innsbruck reisen, um in die Ö3-Wunschhüte schauen zu können:

Hier gibt’s den Livestream in HD(720p)

Auch via Smartphone live dabei

Auch unterwegs kannst du das Ö3-Weihnachtswunder live mitverfolgen. Ein Fingertipp in der Ö3-App rechts unten aufs Kamerasymbol bringt die Ö3-Livecam direkt auf dein Handydisplay.

Wünschen und spenden!

Oder telefonisch unter der Spendenhotline:

0800 664 700

Wir versuchen bis zum 24. Dezember um 10.00 Uhr möglichst viele Musikwünsche zu erfüllen.