Martin Krachler

Die Dos & Don’ts in der Ö3-Wunschhütte

Für Gabi Hiller, Andi Knoll und Robert Kratky wird die Ö3-Wunschhütte für fünf Tage zur Heimat. Was dort erlaubt und verboten ist, hat das Ö3-Team im „Weihnachtswunderwunschhütten-Pflichtprogramm“ festgehalten.

120 Stunden dauert das Ö3-Weihnachtswunder. In erster Linie geht es ums Wünschen & Spenden - für Gabi, Andi und Robert natürlich auch ums Moderieren. Ganz nebenbei wohnt das Moderatorenteam auch direkt beim gläsernen Studio in einem Schlafcontainer. Wer wie lange schläft, bleibt den Dreien selbst überlassen. Wichtig ist nur: Es muss mindestens einer der drei Moderatoren am Mischpult präsent sein. Und damit sind wir schon mittendrin im Pflichtprogramm für die Ö3-Wunschhütte:

Wünschen und spenden!

Oder telefonisch unter der Spendenhotline:

0800 664 700

Wir versuchen bis zum 24. Dezember um 10.00 Uhr möglichst viele Musikwünsche zu erfüllen.

