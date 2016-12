Hitradio Ö3 / Wolfgang Pfleger

Tierischer Besuch am Spendenbriefkasten

Am laufenden Band trudeln Spenden und Musikwünsche beim Ö3-Weihnachtswunder ein: Per Telefon, online oder direkt in Innsbruck beim Spendenbriefkasten. Und dort haben uns heute echt flauschige Gäste besucht.

Diese beiden Herrschaften (oder Frauschaften) sind den weiten Weg aus Amstetten angereist, um ihre Spende direkt beim Ö3-Weihnachtswunder-Studio abzugeben. Allerdings wollten sie dies anonym tun. Gabi Hiller hat sie trotzdem zu einem kurzen Interview bewegen können:

Hitradio Ö3 / Wolfgang Pfleger

Einen weiteren tierischen Gast hat es bei uns am Spendenbriefkasten gegeben: Ein Krokodil ist mit seinen gesamten Ersparnissen vorbeigekommen:

Hitradio Ö3 / Martin Krachler

Wir sagen schon mal: DANKE - und sind gespannt, was da die kommenden Tage beim Ö3-Weihnachtswunder noch so alles daherkreucht und -fleucht!





Wünschen und spenden!

Oder telefonisch unter der Spendenhotline:

0800 664 700

Wir versuchen bis zum 24. Dezember um 10.00 Uhr möglichst viele Musikwünsche zu erfüllen.

