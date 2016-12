Der erste Tag der Wunschhütte in Bildern

Der erste Tag des Ö3-Weihnachtswunders ist vorbei. Hier gibt’s noch einmal die schönsten Bilder.

Am Montag, den 19. Dezember war Startschuss für das Ö3-Weihnachtwunder in Innsbruck. 120 Stunden lang moderieren Andi Knoll, Gabi Hiller und Robert Kratky Musikwünsche, die gleichzeitig Spenden für Familien in Not sind. Der erste Tag im Rückblick:

Hitradio Ö3 / Wolfgang Pfleger

Einen wunderschönen Ausblick dürfen unsere drei Moderatoren im Wunschstudio in der Maria-Theresien-Straße genießen.

Die Moderatoren

Hitradio Ö3 / Martin Krachler

Robert Kratky, sonst der Spezialist für die Ö3-Wecker-Schichten von 5 bis 9 Uhr, moderiert beim Ö3-Weihnachtswunder bis in die späte Nacht.

Hitradio Ö3 / Martin Krachler

Für Gabi Hiller ist das Ö3-Weihnachtswunder fast entspannend. Bei „Frag das ganze Land“ muss sie sich sonst jeden Samstag mit drei Dilemmas herumschlagen. Beim Ö3-Weihnachtswunder sind es nur zwei - Robert Kratky und Andi Knoll.

Hitradio Ö3 / Wolfgang Pfleger

Andi Knoll ist nicht allein in die Ö3-Wunschhütte eingezogen. Er hat auch diesmal wieder seine Blockflöte mitgebracht - sehr zum Ärger von Robert Kratky, der sie zeitweise sogar versteckt hat.

Mit vollem Einsatz zeigen sich Robert und Andi mit einer Live-Karaoke Version von „Don’t Cry For Me Argentina“.

Die Regeln

Wolfgang Pfleger

Zu aller erst wurde einmal die Hausordnung fest gelegt.

Die Gäste

Beim Spendensammeln helfen auch prominente Gäste. Die Erste war Virginia Ernst.

Die österreichischen Newcomer „Hunger“ in der Wunschhütte:

Profi-Biker Tom Öhler springt über Andi Knoll:

Christkind Zoe Straub wünscht Joyeux Noel.

Tricky Niki verzaubert Zuschauerin:

Thorsteinn singt „Stille Nacht“ auf isländisch:

Benjamin Karl schneit in die Ö3-Wunschhütte.

Martin Krachler





Wünschen und spenden!

Oder telefonisch unter der Spendenhotline:

0800 664 700

Wir versuchen bis zum 24. Dezember um 10.00 Uhr möglichst viele Musikwünsche zu erfüllen.

